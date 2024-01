Tischtennisprofi gewürdigt Was Timo Ball und jeden Amateur verbindet

Ich fühle mich einem Mann verbunden, der schon als Schüler Sportgeschichte schrieb: Als Timo Boll 14 war, kam er in die Zweite Liga – und seine gesamte Mannschaft kam zu ihm. Buchstäblich. „Er hängt an seiner Familie, seinen Freunden, seinem Hund“, erklärte sein Entdecker Helmut Hampl gegenüber spox.com. Also blieb der sensible Junge, statt in ein Sportinternat zu müssen, im beschaulichen Odenwald – und seine neuen Mitspieler wurden vertraglich dazu verpflichtet, in Bolls Heimatort Höchst umzuziehen, rund 170 Kilometer weit. Des täglichen gemeinsamen Trainings wegen. Das Experiment ging auf: Der TTV Gönnern erreichte den Aufstieg – und Boll spielte mit 15 in der Ersten Liga.