Bann oder Boykott Russland-Debatte spaltet olympische Welt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj brachte es zuletzt in einer Rede so auf den Punkt: „Während Russland tötet und terrorisiert, haben Vertreter dieses Terrorstaates keinen Platz bei Sport- und olympischen Wettkämpfen.“ Auch viele Sportler des Landes zeigen sich wütend über die IOC-Pläne und verweisen darauf, dass bereits eine Reihe ukrainischer Athleten bei den Gefechten um ihre Heimat getötet worden sind. Der frühere Box-Weltmeister Wladimir Klitschko wies die Sicht von IOC-Chef Bach zurück, der Sport sei von der Politik zu trennen. „Es hat alles miteinander zu tun. Sport hat mit dem Krieg wahnsinnig viel zu tun“, sagt Klitschko. Sollten Russen für Olympia zugelassen werden, droht die Ukraine mit einem Boykott der Sommerspiele in Paris.