Die Olympischen Sommerspiele steigen vom 23. Juli bis 8. August 2021. Droht jetzt ein Termin-Chaos?

Das ist fast unausweichlich. Die Fußball-EM und die Olympischen Spiele drängen 2021 alle anderen Sport-Events aus dem Rampenlicht. Der Leichtathletik-Weltverband will die WM, die eigentlich in Eugene im US-Bundesstaat Oregon vom 6. bis 15. August 2021 stattfinden sollte, um ein Jahr verschieben. Die Schwimmer planen ähnliches. Problematisch ist dies allerdings, weil die Leichtathletik-WM mit der EM 2022 in München kollidieren könnte, die vom 11. bis 21. August Kernveranstaltung der European Championships sein soll. Zudem sind die Commonwealth Games im Hochsommer angesetzt.