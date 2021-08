Kolumne Gegenpressing : Olympia der gemischten Gefühle

Tokio Es gab Tränen, Triumphe, große Niederlagen, Corona-Fälle und mehr als erstaunliche Bestzeiten. Zwischen Rührung, Sorge und Zweifel: ein persönliches Olympia-Fazit.

Bald werden alle Medaillen in 339 Wettbewerben (33 mehr als in Rio 2016) vergeben sein. 4000 Stunden Live-Übertragung sollen die TV-Sender geliefert haben. Es gab Favoritensiege, Favoritenstürze, Erfolge für Außenseiter, Blamagen, sportliche Sensationen, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Es gab 30 Corona-Fälle bei den gut 11.000 Athleten, in Tokio stieg die tägliche Ansteckungsrate auf Rekordwerte (zuletzt über 4000). Es gab so gut wie keine Zuschauer an den Wettkampfstätten.

Ganz normal sind meine Gefühle auch bei den Läufern, die ihre Bestzeiten innerhalb von Monaten teilweise grotesk verbessern; bei den Gewichthebern, die unbegreifliche Lasten stemmen; bei Radrennfahrern, die ein paar Tage nach drei Wochen Tour de France und einer Strecke von 3500 Kilometern in den Beinen ohne erkennbaren Substanzverlust ins olympische Straßenrennen starten. In jede Bewunderung mischt sich der Verdacht. Jede Begeisterung für Höchstleistungen kann voreilig sein. Schließlich hat die Abschottung in der Pandemie Trainingskontrollen erschwert. Lange war es nicht mehr so leicht, mit Hilfe aus der Apotheke unbemerkt in Bestform zu gelangen. Ich erwische mich dabei, dass ich es manchmal gar nicht so genau wissen will. Und doch weiß ich, dass so manche Ergebnisliste nur vorläufig ist. Wie gesagt: ganz normal.