Surferin Camilla Kemp „Es geht nicht nur darum, im Bikini mit dem Board herumzuhüpfen“

Schon jetzt geht Camilla Kemp in die Geschichte der Olympischen Spiele ein: Sie ist die erste deutsche Surferin, die an den Wettkämpfen teilnimmt. Nachdem Leon Glatzer 2021 in Tokio in der damals neu eingeführten Disziplin den Auftakt für die Männer gemacht hat, ist nun die 28-Jährige dabei. Darin sieht sie ein „Privileg“, aber auch eine Aufgabe – nämlich mitzuhelfen, die Sportart in Deutschland größer und bekannter zu machen und Türen aufzumachen, gerade für Frauen.