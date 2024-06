Regeln, Wettbewerbe, Favoriten Alle Infos zum Bogenschießen bei Olympia 2024

Bronze bei den vergangenen Olympischen Spielen in Peking, Gold bei der WM 2023 in Berlin und erneut Bronze zuletzt bei der Heim-EM in Essen – die deutsche Damenmannschaft hat bei allen Großereignissen der vergangenen Jahre immer etwas Zählbares in den Händen halten können. Auch in Paris möchte das Team rund um Katharina Bauer wieder in die Medaillenränge. Zu schlagen gilt es unter anderem die Vizeweltmeisterinnen und Europameisterinnen aus Frankreich, für die Olympia im eigenen Land noch einmal eine zusätzliche Motivation sein wird.