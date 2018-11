Großevent kommt nach Deutschland: Berlin trägt die Special Olympics 2023 aus

Berlin Berlin richtet die Special Olympics 2023 aus. Das SOI-Präsidium vergab die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung am Dienstag an die deutsche Hauptstadt. Das Budget für die Veranstaltung beträgt 88 Millionen Euro.

"Wir sind happy und stolz. Das wird eine große Herausforderung für uns", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD). "Das ist ein starkes Zeichen für Inklusion in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was wir wollen", sagte Krajewski.

Die SOD-Vorsitzende wartete gemeinsam mit rund 40 Sportlern, Politikern und Unterstützern in der kleinen Geschäftsstelle des Verbandes in Berlin-Mitte auf den Anruf aus Santo Domingo (Dominikanische Republik). Dort hatte das Präsidium von Special Olympics International (SOI) die Entscheidung über die Vergabe getroffen.

"Wir freuen uns auf diese Spiele. Mit diesem Event können wir das Thema Inklusion in den nächsten Jahren wunderbar transportieren", sagte Aleksander Dzembritzki, Staatssekretär für Sport in der Berliner Senatsverwaltung. "Ich wünsche mir für die Spiele, dass die Zuschauer in Berlin und in ganz Deutschland diese Veranstaltung annehmen und kommen", sagte Krajewski.