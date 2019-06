Balve : Werth verpasst bei Schneider-Sieg weitere Meisterschaft

Balve Durch einen schweren Reitfehler hat die sechsmalige Olmypiasiegerin Isabell Werth ihren 15. Titel bei deutschen Meisterschaften verpasst.

Kopfschüttelnd und mit einem breiten Grinsen im Gesicht quittierte Werth die außergewöhnliche Darbietung mit ihrem Paradepferd. "Wir brauchen sicher noch ein paar Prüfungen, bis sie wieder am oberen Limit ist", hatte sie bereits nach dem Grand Prix gesagt. Seit November war die Stute, mit der Werth bei der WM im September in Tryon zweimal Gold geholt hatte, nicht mehr im Wettbewerb gegangen, in Balve war Bella Rose zum ersten Mal überhaupt dabei.

Isabell Werth peilt nun in der Kür am Sonntag ihren DM-Titel Nummer 15 an. Zwischen 1991 und 2008 gewann sie insgesamt achtmal die damals noch separate Frauen-Wertung. 2009 wurde die Trennung aufgehoben, seither werden alljährlich die Meistertitel im Grand Prix Special und in der Kür vergeben, von denen Werth vier im Special und zwei in der Kür holte. 2018 musste sie sich in beiden Wertungen Sönke Rothenberger (Bad Homburg) geschlagen geben, der wegen kolikähnlicher Symptome seines Wallachs Cosmo bereits am Donnerstag aus Balve abgereist war.