Kristina Vogel über Olympia „Sport ist immer politisch, wer das bestreitet, lügt“

Vogel Routinen geben dir Sicherheit: Wenn du weißt, was dein Ablauf ist, was du auch brauchst, was dir guttut. Natürlich braucht es immer auch ein bisschen Flexibilität. Bei der WM 2015 in Paris regnete es plötzlich zum Beispiel in meinem großen Finale um Gold rein und der Wettkampf wurde verschoben. Die größte Routine bringt dir dann also nichts. Und sonst sage ich immer: Fake it till you make it. Pokerface an, und wenn die anderen es dir glauben, glaubst du es vielleicht auch irgendwann selber.