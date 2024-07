Trotz Regen und Sicherheitssorgen Die Olympia-Eröffnungsfeier als knallbuntes Spektakel

In den kommenden zwei Wochen werden rund 10.500 Athleten in 329 Disziplinen um die Medaillen kämpfen. Die Wettbewerbe an weltberühmten Orten wie dem Eiffelturm, auf dem Place de la Concorde, in den Gärten von Schloss Versailles und sogar beim Surfen auf Tahiti sollen prächtige Bilder liefern. Das deutsche Team geht mit rund 430 Sportlern an den Start und will den Abwärtstrend der vergangenen Spiele stoppen. Vor drei Jahren in Tokio verzeichnete die deutsche Mannschaft mit 37 Mal Edelmetall die schwächste Ausbeute seit der Wiedervereinigung.