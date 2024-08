Dokus über Eli Seitz, Laura Ludwig und Co. So nah dran ist der TV-Zuschauer noch nie gewesen

Das Grinsen von Lukas Dauser in der Qualifikation für das Barren-Finale der Olympischen Spiele von Paris war unübersehbar. Am Samstag schaffte es der 30-jährige amtierende Barren-Weltmeister in den Endkampf an seinem Spezialgerät. So weit, so erwartbar. War es aber doch nicht. Denn vor fünf Wochen sah es noch nicht so aus als ob Dauser überhaupt nach Paris reisen könnte. Der Sportler des Jahres 2023 riss sich bei der nationalen Quali in Rüsselsheim einen Muskelbündel im rechten Bizeps. Es begann ein Wettlauf mit der Zeit. Ausgang ungewiss.