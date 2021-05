Nach Affäre um interne E-Mail : Neue Vorwürfe gegen DOSB-Chef Hörmann

Berlin Alfons Hörmann gerät weiter unter Druck. Dem Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes wird von einem ehemaligen Geschäftsführer der Deutschen Sport Marketing vorgeworfen, in dessen Privatleben eingegriffen zu haben.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird mit weiteren Vorwürfen zur Amtsführung von Präsident Alfons Hörmann konfrontiert. Der ehemalige Geschäftsführer der Deutschen Sport Marketing (DSM), Thomas Dieckhoff, wirft dem DOSB-Chef Eingriffe ins Privatleben sowie in die Tätigkeit des Unternehmens vor. Hörmann habe ihm gegenüber „das Thema Privatsphäre völlig missachtet“, sagte Dieckhoff in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Es habe keine Rolle gespielt, ob man beruflich oder privat etwas geplant habe, gleich ob unter der Woche oder am Wochenende. „Wenn ein Schreiben kam, hatte man in kurzer Zeit darauf zu reagieren. Wenn man das nicht tat, gab er zu verstehen, dass er dies nicht goutierte“, sagte der Diplom-Kaufmann. In seinem Fall habe Hörmann „unmissverständlich klargemacht, dass er dies nicht für angemessen hält für die Rolle eines Geschäftsführers“, dass Dieckhoff in seiner Freizeit für den Ironman Hamburg trainiert habe.