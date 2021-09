Das Novum ist besiegelt : Die Ironman-WM findet erstmals nicht auf Hawaii statt

St. George Utah statt Hawaii, St. George statt Kailua Kona. Im Mai kommenden Jahres bricht Ironman mit einer Tradition. Jan Frodeno und Co. haben nun Planungssicherheit. Und die Aussicht auf ein Hawaii-Spektakel nur fünf Monate später.

Am 7. Mai 2022 soll es in St. George im US-Bundesstaat Utah so weit sein. Nur fünf Monate später kehrt das Kultrennen - so der Plan - an seinen traditionellen Austragungsort zurück. Allerdings soll es dann am 6. Oktober erstmals auch ein eigenes Rennen der Profi-Frauen geben. „Ich liebe es“, schrieb bereits die zuletzt erst beim Ironman in Klagenfurt siegreiche und WM-Vierte von 2019, Laura Philipp. Die Männer werden am 8. Oktober starten.