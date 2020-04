Parallel in NFL und WWE am Start : Gronkowski muss Wrestling-Titel möglicherweise nach Touchdown verteidigen

Parallel in NFL und WWE am Start

Düsseldorf Wrestling auf dem Footballfeld? Rückkehrer Rob Gronkowski muss unter Umständen seinen "24/7"-Titel der WWE bei einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers in der US-Football-Profiliga NFL verteidigen.

"Er könnte einen Touchdown-Pass von Tom Brady feiern...jederzeit, überall", schrieb die WWE in einem Statement an ESPN. Laut Regelwerk müsse nur ein Schiedsrichter der führenden Wrestling-Liga anwesend sein. Gronkowski hatte vor wenigen Wochen bei Wrestlemania in einem kunterbunten Outfit den "24/7"-Gürtel erobert, am Dienstag kehrte er nach einem Jahr Pause in die NFL zurück.