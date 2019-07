Drama in Österreich : Profi-Radsportlerin Birli entführt, geschlagen und gepeinigt

Drama in Österreich

Graz Die Profi-Radsportlerin Nathalie Birli wollte eigentlich nur auf ihrem Rad trainieren. Doch dann wurde sie angefahren, entführt und geschlagen. Später äußerte sich die Betroffene selbst zu dem Vorfall.

Es sollte eigentlich ein ganz normaler Trainingstag für Profi-Radsportlerin Nathalie Birli werden. Doch es kam anders: Die 27-Jährige soll am Mittwochnachmittag bei Graz von einem 33-jährigen Mann mit dem Auto angefahren, anschließend entführt und misshandelt worden sein. Das berichtet das österreichische Internetportal „oe24.at“.

Auf ihrer eigenen Facebook-Seite beschrieb Birli die Szenen selbst: „Tausend Dank an alle, die mich gestern gesucht haben. Ihr hättet mich nicht finden können. Ich wurde angefahren, zusammen geschlagen, gefesselt und in ein kleines Haus abseits der Straße gebracht – wie in einem schlechten Film. Gottseidank konnte ich mich befreien und bin bis auf einen gebrochenen Arm und eine Kopfverletzung wohlauf.“