Von der Herstellung bis zum Material Auf was es bei nachhaltiger Sportkleidung zu achten gilt

Viele Hersteller verwenden für eine bessere Funktionalität ihrer Sportkleidung auch Mischgewebe, also mindestens zwei verschiedenen Materialien hergestellt. Hans Allmendinger, Geschäftsführer der Snowboard-Marke „Zimtstern“, erklärt das so: „Es ist in jedem Fall gut, wenn Stoffe recycelt werden. Doch wenn ein Produkt beispielsweise aus einer Mischung aus Polyester und Merinowolle besteht, wird es schwer, dieses Kleidungsstück zu recyceln, weil die Stoffe dazu wieder voneinander getrennt werden müssen, was unter Umständen nicht oder nur schwer möglich ist.“ Bei diesen Produkten, die hohe Funktionalitätseigenschaften versprechen und diese sicherlich oft auch einhalten, ist also Vorsicht geboten. Solch ein Misch-Kleidungsstück ist nur nachhaltig, wenn es zumindest lange genutzt wird und nach dem ersten Produktleben noch eine Weiterverwendung erfährt.