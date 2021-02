Nach Unfall von Tiger Woods : Die schlimmsten Unglücke von Profisportlern

Düsseldorf Tiger Woods ist nicht der erste bekannte Sportler, der in einen schweren Unfall verwickelt wurde. Immer wieder kommt es zu Tragödien, bei denen Individualsportler oder ganze Mannschaften verunglücken, schwere Verletzungen davontragen oder gar sterben. Ein Rückblick.

Tiger Woods hat Glück, noch am Leben zu sein. So lautet zumindest die Auskunft der US-Polizei nach dem schweren Autounfall, den der Golfstar am 24. Februar 2021 in Los Angeles hatte. Bei dem Unfall erlitt Woods offene Trümmerbrüche am rechten Bein, war nach der OP aber „wach und ansprechbar“.