Nach heftigen Angriffen Internationaler Sport ruht in Israel

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas steht in Israel der internationale Sport still. Davon sind auch die deutschen Handballerinnen und U21-Fußballer betroffen, deren Länderspiele in der Region bereits abgesagt worden sind. Unterdessen stellte sich der deutsche Sport an die Seite Israels und verurteilte die heftigen Angriffe, die am Samstag begonnen hatten. „Es gibt keine Rechtfertigung für die Tötungen und die brutale Gewalt gegen die Zivilbevölkerung“, schrieb etwa der FC Bayern auf X (vormals Twitter) und drückte seine Sorge um „die Freunde in Israel“ aus.