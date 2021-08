Rossi sagt Ciao : Der "Gott der Motorräder" gibt auf

Spielberg bei Knittelfeld Noch neun Rennen, dann ist Schluss. Valentino Rossi beendet seine unvergleichliche Karriere, die MotoGP verliert ihre prägende Figur. Weggefährten verneigten sich reihenweise vor dem Italiener.

Unaufhörlich klickten die Kameras, und Valentino Rossi lächelte. "Es ist ein trauriger Tag. Nächstes Jahr wird sich mein Leben ändern", sagte der italienische Superstar in Spielberg ganz ruhig, "ich habe entschieden, am Ende der Saison aufzuhören." Was drohte, ist Realität, die MotoGP verliert eine Ikone, die schillerndste Figur, ihr Gesicht. Nach 26 Jahren steigt "Doctor" Rossi im November letztmals von der Maschine.