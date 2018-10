Mick Schumacher will irgendwann wie sein Vater, Rekordweltmeister Michael Schumacher, in der Formel 1 fahren. In der Formel 4 wurde er Vizemeister. In der Saison 2018 legte er in der Formel 3 eine beeindruckende Siegesserie hin. Seinen ersten Sieg feierte er ausgerechnet in Spa, auf der Lieblingsstrecke seines Vater. Wir zeigen die Erfolge des Nachwuchsrennfahrers.