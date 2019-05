Fahrer und Beifahrer gestorben : Sachsen-Rallye nach tödlichem Unfall abgebrochen

Zwickau Ein schwerer Unfall hat die Sachsen-Rallye überschattet. Am Freitagabend waren Fahrer und Beifahrer eines Autos verunglückt, beide Insassen verstarben. Die Rallye wurde abgebrochen.

Die AvD-Sachsen-Rallye ist nach einem Unfall mit zwei Toten am Freitagabend abgebrochen worden. Wie der Veranstalter dem SID auf Anfrage bestätigte, erlag Beifahrer Sebastian Walker (44) am Freitagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Pilot Kai Günther (48) war bereits am Unfallort gestorben, die sofort herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.