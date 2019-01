Rennen nur noch in einem Land: Rallye Dakar vor ungewisser Zukunft

Lima Die Rallye Dakar startet in ihre 41. Auflage. Zum ersten Mal müssen die Teilnehmer nur durch ein Land fahren. Während ein deutsches Team mit viel Prominenz den Gesamtsieg anpeilt, steht die Zukunft des Wüstenritts auf der Kippe.

Das neue Jahr steckt noch in den Kinderschuhen, für die Teilnehmer der Rallye Dakar steht aber bereits der Höhepunkt der Saison vor der Tür. Am kommenden Montag startet in der peruanischen Hauptstadt Lima die 41. Auflage des legendären Motorsport-Highlights, zehn Etappen an elf Tagen sind in dem südamerikanischen Land zu absolvieren. Insgesamt 534 Fahrer und Beifahrer in 334 Fahrzeugen aus fünf Klassen haben sich für den Ritt durch die Wüste eingeschrieben.