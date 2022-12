Motorsport Rallye Dakar 2023: Fragen und Antworten

Was steht an?

Die Rallye Dakar geht in ihre 45. Ausgabe. Zum bereits vierten Mal findet das legendäre Wüstenrennen in Saudi-Arabien statt. Nach dem Prolog am Silvestertag im „Sea Camp“ am Ufer des Roten Meeres folgen weitere 14 Etappen. Nach 8549 Kilometern (davon 4706 km Wertungsprüfung) werden am 15. Januar in der Hafenstadt Dammam die Sieger gekürt.