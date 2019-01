Was steht an?

In der peruanischen Hauptstadt Lima beginnt am Montag die 41. Auflage der Rallye Dakar. Zum elften Mal ist der Tross in Südamerika unterwegs, erstmals jedoch nur in einem einzigen Austragungsland. Zehn Etappen stehen auf dem Programm, die Sieger der fünf Klassen (Auto, Solo-Buggy, Truck, Motorrad, Quad) werden am 17. Januar nach insgesamt 5600 Kilometern gekürt.