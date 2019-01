Lucas Barron schreibt Geschichte: Mann mit Down-Syndrom fährt Rallye Dakar

Lima Lucas Barron schreibt bei der Rallye Dakar Geschichte. Der 25-Jährige ist der erste Teilnehmer mit Down-Syndrom.

Lucas Barron schraubt eifrig an seinem Fahrzeug, sein Vater Jacques schaut ihm freudestrahlend zu. Für Lucas geht in diesem Jahr ein Traum in Erfüllung. Im von zahlreichen besonderen Geschichten geprägten Starterfeld der Rallye Dakar sticht der 25-Jährige noch einmal heraus. Barron ist der erste Dakar-Teilnehmer mit Down-Syndrom.