Rallye Dakar: Peterhansel wahrt kleine Siegchance

San Juan de Marcona Stephane Peterhansel hat seinen Rückstand auf den Führenden bei der Rallye Dakar um fast zwölf Minuten verkürzt. Er liegt aber immer noch weit hinter Nasser Al-Attiyah und muss nun am besten fehlerfrei durchkommen.

In der Motorrad-Wertung geht es deutlich enger zu. Rocky Brabec aus den USA führt das Klassement knapp vor Adrien van Beveren (Frankreich/7:47 zurück) und Toby Price (Australien/8:28) an. Die Top fünf liegt innerhalb von nur zehn Minuten eng beisammen.

Die achte Etappe führt das Feld am Dienstag über 361 Wertungskilometer von San Juan de Marcona nach Pisco. Am Donnerstag endet die 41. Auflage der Marathon-Rallye, die nur in Peru stattfindet, in der Hauptstadt Lima.