Motorrad: Öttl steigt 2019 in die Moto2 auf

Spielberg Der deutsche Motorrad-Pilot Philipp Öttl fährt künftig für das Team von Tech3. Verbunden mit dem Rennstall-Wechsel steigt er im kommenden Jahr auch von der Moto3-Klasse in die Moto2 auf.

Der deutsche Motorrad-Pilot Philipp Öttl (Ainring) steigt 2019 von der Moto3-Klasse in die Moto2 auf und fährt dort künftig für den Rennstall Tech3. Das gab das französische Team am Rande des MotoGP-Wochenendes in Spielberg bekannt. Öttls Teamkollege wird der Italiener Marco Bezzecchi, der ebenfalls aus der kleinsten Klasse aufsteigt. In der Moto2 wird Öttl auch weiterhin auf einem Motorrad des österreichischen Herstellers KTM sitzen.