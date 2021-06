Im März verstorben : „Nürburgring-Königin“ Sabine Schmitz erhält Kurve auf der Nordschleife

Sabine Schmitz am Nürburgring Foto: dpa/Thomas Frey

Adenau Die legendäre Rennfahrerin Sabine Schmitz fuhr mehr als 33.000 Runden auf der berühmten Nordschleife – sie gilt als „Nürburgring-Königin“. Im Frühjahr verstarb sie. Nun wird eine Kurve der Rennstrecke nach ihr benannt.

Die am 16. März verstorbene Rennfahrerin Sabine Schmitz wird auf der Nordschleife des Nürburgrings mit einer eigenen Kurve geehrt. Dies teilte der Betreiber der Rennstrecke in der Eifel mit. Schmitz hatte 1996 unter dem Namen Sabine Reck als erste Frau das 24-Stunden-Rennen in der "Grünen Hölle" gewonnen, im Jahr darauf wiederholte sie den Triumph.