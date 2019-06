Nach Sturz in Oschersleben : Motorrad-Pilot Lippert mit 23 Jahren gestorben

Nach Sturz in Oschersleben

Der deutsche Motorrad-Pilot Dennis Lippert ist nach einem schweren Sturz in Oschersleben seinen Verletzungen erlegen. Lippert (23) war am Samstag mit seiner Yamaha im Supersport-600-Rennen der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) verunglückt. Nach Angaben der IDM starb Lippert am Dienstag.