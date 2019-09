Zudem veröffentlichte die Formel 1 am Sonntag ein Statement: "Heute fahren wir ein Rennen. Wir tun das mit sehr schwerem Herzen. Und wir tun es im Gedenken an Anthoine. Genau wie für Anthoine, so ist das Racing auch für uns eine Leidenschaft und ein Traum. Es definiert uns. Deshalb fahren wir heute für Anthoine. Und heute, wie auch in der Zukunft, ehren wir ihn."