Entwarnung bei Bagnaia Horrorcrash überschattet MotoGP in Barcelona

Bereits vor Bagnaia waren in der ersten Kurve mehrere Fahrer nach einem Fehler von Enea Bastianini (Ducati) im Mittelfeld zu Sturz gekommen. Der Italiener erlitt laut Ducati Frakturen am linken Knöchel und an der linken Hand. Bastianini wird in den nächsten Tagen an beiden Stellen operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus.