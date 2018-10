MotoGP-Weltmeister: Marc Marquez kugelt sich beim Feiern die schulter aus

Marc Márquez holt zum siebten Mal den WM-Titel. In der MotoGP bleibt der Spanier das Maß der Dinge. Auf der Ehrenrunde aber passiert Marquez ein seltsames Missgeschick.

So eine kuriose Verletzung hat es auf einer Ehrenrunde wohl selten gegeben. Der neue und alte Motorrad-Weltmeister Marc Márquez kugelte sich die Schulter aus, weil der Brite Scott Redding ihm am Sonntag nach dem Grand Prix von Japan heftig auf die Schulter klopfte und ihn ungestüm umarmte. „Die Schulter ist einfach herausgesprungen. Mit dem Adrenalin hatte ich glücklicherweise keine Schmerzen, aber heute Abend werde ich wohl auf der Tanzfläche etwas aufpassen müssen“, sagte der Spanier. Sein Bruder Alex renkte ihm noch auf der Strecke die Schulter wieder ein.

„Er wirkt wie eine perfekte Maschine. Gewinnt, macht Druck, überholt da, wo es unmöglich erscheint. Aber Marc hat beim Jubel bewiesen, dass er doch nur ein Mensch ist“, schrieb die spanische Zeitung ABC. Márquez selbst konnte sich gar nicht beruhigen, kam beim Studium der TV-Bilder nicht aus dem Lachen heraus. „Hahaha - schau Dir das an. Ich bin daran gewöhnt. Es ist nicht das erste Mal“, sagte er und kündigte an, die Schulter, „diese Schwachstelle“, im Dezember operieren zu lassen.

Dauer-Champion Márquez hat insgesamt schon sieben WM-Titel in unterschiedlichen Motorrad-Klassen gewonnen. Bei drei noch ausstehenden Rennen in der Fahrerwertung ist er nicht mehr einzuholen . „Es war die bestmögliche Strecke, um Weltmeister zu werden“, meinte der Ausnahme-Pilot. Den Titelgewinn feierte er beim prestigeträchtigen Heimspiel seines Arbeitgebers - die versammelte Honda-Chefetage war vor Ort. Seit seinem MotoGP-Debüt in der Saison 2013 gewann Márquez außer 2015 stets die Fahrerwertung.

In der Moto2-Klasse holte sich der Italiener Francesco Bagnaia nach der Disqualifikation von Fabio Quartararo aus Frankreich den Sieg und baute seine Führung in der Meisterschaft aus. Bei Quartararo war nach dem Rennen ein zu niedriger Reifendruck festgestellt worden. Marcel Schrötter startete von Position vier in das 16. Rennen der Saison, verlor jedoch bereits in der Startphase viele Positionen und kam als Zehnter ins Ziel. In der WM-Wertung behauptete der Bayer Rang sieben.