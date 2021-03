„Licht am Ende des Tunnels“ : MotoGP-Stars um Rossi in Katar geimpft

In Katar finden die ersten beiden Saisonläufe der MotoGP-WM statt. Im Rahmen der Testfahrten konnten sich die Fahrer und andere Teammitglieder gegen das Coronavirus impfen lassen. Viele nutzten die Chance. Die Maßnahme soll auch Vorbildcharakter haben.

MotoGP-Superstar Valentino Rossi hat sich im Rahmen der Tests in Katar impfen lassen und blickt nun etwas optimistischer in die Zukunft. "Es ist gut, Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte der 42-jährige Italiener, "ich bin sehr glücklich. Das ist für uns ein großer Schritt."

"Vielleicht können wir in ein paar Monaten in unser normales Leben zurückkehren, das wir so sehr lieben", sagte der neunmalige Motorrad-Weltmeister: "Man lebt nicht mehr in dem Albtraum, dass man Kontakt mit jemandem mit COVID hat und dann zwei, drei Rennen verpasst, was mir im letzten Jahr passiert ist."