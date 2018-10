MotoGP: Marc Marquez zum dritten Mal in Folge Weltmeister

Marc Marquez ist alter und neuer Weltmeister in der MotoGP-Klasse. Der Spanier gewann das Rennen beim Großen Preis von Japan und machte damit die erfolgreiche Titelverteidigung perfekt.

Marc Marquez ließ sich von seinen euphorischen Teammitgliedern feiern, auf seinem T-Shirt verdeutlichte eine überdimensionale Eins, was nach dem Rennen in Japan auch rechnerisch feststand: Zum siebten Mal krönte sich der Spanier zum Weltmeister, in der Königsklasse MotoGP war es sein fünfter Titel - und das im Alter von erst 25 Jahren. Zudem sicherte er sich den Titel bereits im viertletzten Saisonrennen, nur 2014 war er derart überlegen.

"Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich hatte früh in der Saison das Gefühl, dass es das Jahr werden kann. Wichtig ist, gleich die erste Chance zu nutzen", sagte Marquez: "Wir genießen es jetzt einfach."

Wenige Runden vor dem Ende setzte Marquez das entscheidende Überholmanöver. Ducati-Pilot Dovizioso versuchte alles, riskierte alles und damit zu viel. In der vorletzten Runde sorgte ein Sturz des Italieners für die Entscheidung im Rennen und in der WM. Cal Crutchlow (Großbritannien/Honda) belegte den zweiten Platz, der Spanier Alex Rins auf Suzuki wurde Dritter.

Durch einen Sturz des WM-Führenden Jorge Martin (Spanien) und einen Sieg seines schärfsten Verfolgers Marco Bezzecchi (Italien) spitzt sich der Kampf um den Titel in der kleinsten Klasse weiter zu. Martin und Bezzecchi sind in der Gesamtwertung nur noch durch einen Punkt getrennt. Hinter dem Italiener vom deutschen Team Prüstel GP wurde sein Landsmann Lorenzo Dalla Porta Zweiter vor dem Südafrikaner Darryn Binder, der in der letzten Runde führte und in der letzten Kurve zwei Plätze verlor.