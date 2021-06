MotoGP : Marquez mit elftem Streich am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal Marc Marquez hat sich beim Grand Prix von Deutschland den Sieg im MotoGP-Rennen gesichert. Der Spanier feierte damit seinen ersten Laufsieg seit seinem Comeback nach einer langwierigen Verletzung. Am Sachsenring war es sein insgesamt elfter Erfolg.

