Schrecksekunde in Assen : Moto3-Spitzenreiter Acosta im Training überfahren und erleidet Rückenverletzung

Update Assen Nur vier Wochen nachdem der Schweizer Motorrad-Profi Jason Dupasquier nach einem Unfall verstorben ist, gab es in Assen einen nächsten Schreckensmoment. Pedro Acosta wurde nach einem Sturz von einem Kollegen überfahren – ihm scheint es aber gut zu gehen.

Nach einem schlimmen Massensturz im Abschlusstraining der Moto3 in Holland muss WM-Spitzenreiter Pedro Acosta um den Start beim neunten Rennen der Saison bangen. Am Samstagmorgen kam der Spanier zum Sturz und wurde vom Italiener Riccardo Rossi überrollt. Dabei zog sich Acosta eine Rückenverletzung zu, die ihn für das Qualifying am Samstag außer Gefecht setzt. Offen ist, ob der WM-Führende am Sonntag am Rennen teilnehmen kann.