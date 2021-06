Schrecksekunde in Assen : Moto3-Spitzenreiter Acosta im Training überfahren aber verletzungsfrei

Schrecksekunde in Assen

Assen Nur vier Wochen nachdem der Schweizer Motorrad-Profi Jason Dupasquier nach einem Unfall verstorben ist, gab es in Assen einen nächsten Schreckensmoment. Pedro Acosta wurde nach einem Sturz von einem Kollegen überfahren – ihm scheint es aber gut zu gehen.

Der spanische Motorrad-Pilot Pedro Acosta ist in Assen im Training zum Großen Preis der Niederlande von einem Konkurrenten überfahren worden. Der Moto3-Spitzenreiter stürzte am Samstagvormittag in der letzten Kurve, der Italiener Ricardo Rossi konnte nicht mehr ausweichen.