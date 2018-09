Moto2: Romano Fenati greift seinem Konkurrenten bei voller Fahrt in die Bremse

Fenati greift seinem Konkurrenten bei voller Fahrt in die Bremse

Moto2-Skandal in Misano

Romano Fenati zog in Misano die Bremse von Stefano Manz - und das bei voller Fahrt. Foto: Screenshot Twitter/@MotoGP

Misano Skandal beim Moto2-Rennen in Misano: Der Italiener Romano Fenati griff seinem Konkurrenten Stefano Manzi in die Vorderradbremese – und das bei rund 200 km/h.

Beim Moto2-Lauf der Motorrad-WM-Serie im italienischen Misano hat es einen Skandal gegeben. Der Italiener Romano Fenati brachte seinen Landsmann Stefano Manzi am Sonntag in Lebensgefahr, als er bei einem Duell auf der Gegengeraden in dessen Vorderradbremse griff. Das passierte bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde.