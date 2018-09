Moto2: Romano Fenati greift Gegner in die Bremse – Strafe zu milde?

Motorrad-Pilot greift Rivalen in die Bremse : „Fenati sollte nie wieder fahren dürfen“

Unfassbarer Aussetzer von Romano Fenati im Moto2-Rennen: Bei voller Fahrt zog er die Vorderradbremse am Motorrad von Stefano Manzi. Foto: Screenshot Twitter/@MotoGP

Düsseldorf Bei einem Motorradrennen hat Moto2-Pilot Romano Fenati einem anderen bei über 200 km/h in die Bremse gegriffen. Viele Piloten fordern eine harte Strafe dafür. Für Fenatis weitere Zukunft könnte seine Aktion allerdings weitreichende Folgen haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Phillip Oldenburg Von Phillip Oldenburg Autorendetails aufklappen Phillip Oldenburg (old) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Es war der Aufreger beim Rennen in Misano: Moto2-Pilot Romano Fenati griff seinem Konkurrenten Stefano Manzi bei voller Fahrt in die Vorderradbremse. Eine lebensgefährliche Aktion bei über 200 km/h. Der Griff an die Bremse war die Revanche für eine Szene zuvor, in der Manzi und Fenati kollidiert waren. Nur mit Mühe konnte der 19-jährige Manzi nach dieser Attacke einen Sturz vermeiden. Die Strafe für Fenati folgte umgehend. Der Kalex-Fahrer sah die Schwarze Flagge und wurde disqualifiziert.

„Ich denke, was Fenati getan hat, war sehr schlecht. Darum war es normal, dass er die schwarze Flagge gezeigt bekam“, sagte Andrea Dovizioso. „Es ist sicher schon zuvor etwas passiert. Wir müssen wissen, was genau zuvor mit Manzi passiert ist. Aber egal, was passiert ist, du darfst so etwas nicht tun.“

Nur wenige Stunden nach dem Rennen wurden die weiteren Konsequenzen verkündet: zwei Rennen Sperre für den Italiener. Der Stewards stuften den Zwischenfall als „verantwortungslose Fahrweise“ ein. Eine Strafe, die auf Unverständnis stößt.

I liked a @YouTube video https://t.co/XXzKoLyCew Marquez, Dovizioso and Crutchlow call for FENATI to be BANNED - MISANO 2018 — Rob Sutherland (@zeribbo) 9. September 2018

„Er sollte nie wieder ein Motorrad fahren dürfen“, sagte Cal Crutchlow, der das Rennen auf Rang drei beendete, auf der Pressekonferenz: „Das Team hätte ihn sofort aus der Box werfen sollen. Man darf einem anderen Rennfahrer so etwas nicht antun, denn wir riskieren hier ohnehin schon unser Leben.“

Auch der Spanier Pol Espargaro vom Team Yamaha zeigte sich schockiert: „Ich hoffe stark, dass wir so etwas niemals wieder sehen. Das hat mit Rennsport nichts zu tun, und ich schäme mich, wenn ein Zuschauer mitansehen muss, wie ein professioneller Rennfahrer so etwas macht. Man darf frustriert und sauer sein, aber so etwas darf ein Rennfahrer niemals tun. Ich möchte mich im Namen aller Fahrer bei den Zuschauern entschuldigen, denn das war eine Schande.“

Fenatis Aktion könnte dennoch weitaus weitreichendere Konsequenzen nach sich ziehen. „Wir stimmen überein, dass das unverzeihbar war. Für alle, die fragen, was wir nun unternehmen werden: Wir akzeptieren die Sperre für unseren Fahrer und danken der Rennleitung für den professionellen Umgang mit dieser Situation“, zitierte das Portal „motorsport-magazin.com“ eine Mitteilung von Fenatis aktuellem Team Marinelli Snipers.

Seine Zukunft scheint sich der Italiener, der erst vor zwei Wochen einen Vertrag für 2019 bei der Truppe von Forward Racing unterzeichnet hatte, mit der Aktion allerdings verbaut zu haben. Das Team wechselt für 2019 von Suter-Maschinen auf Rahmen aus dem Hause MV Agusta. Bei Agusta kam die Aktion von Fenati alles andere als gut an. Dem Italiener droht nun die Vertragsauflösung bei seinem künftigen Team.

„Das war die schlimmste und traurigste Sache, die ich je in einem Motorradrennen gesehen habe. Echte Sportsmänner würden sich nie so benehmen. Wenn ich die Dorna wäre, würde ich ihn aus der Weltmeisterschaft ausschließen“, schrieb MV-Agusta-Geschäftsführer Giovanni Castiglioniauf Instagram und stellte unmissverständlich klar, dass er „alles zu tun werde“, um den Vertrag zu verhindern: „Es wird nicht passieren. Er repräsentiert nicht die Werte, für die unser Unternehmen steht.“