Formel 2 in Spielberg : Mick Schumacher fährt in die Punkte

Spielberg Mick Schumacher hat im zweiten Rennen der neuen Formel-2-Saison die ersten Punkte eingefahren. Der 21-Jährige kam am Sonntag beim Sprintrennen der Nachwuchsserie im österreichischen Spielberg als Siebter ins Ziel.

Schumacher fährt seine zweite Saison in der Formel 2 und will sich in diesem Jahr für den nächsten Karriereschritt empfehlen. Beim Auftaktrennen am Samstag hatte der Ferrari-Junior mit Siegchancen auf Platz zwei gelegen, ehe er nach einem Patzer durchs Kiesbett gerauscht und nur Elfter geworden war.