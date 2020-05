Geschummelt beim Computer-Rennen : Audi suspendiert Formel-E-Fahrer Daniel Abt

Ingolstadt Audi Sport hat die Konsequenzen aus dem Regelverstoß von Formel- E-Fahrer Daniel Abt gezogen. Um einen Nachfolger im Cockpit der elektrischen Rennserie machen sich die Verantwortlichen keine Sorgen.

„Integrität, Transparenz und die konsequente Einhaltung geltender Regeln haben für Audi oberste Priorität – dies gilt ausnahmslos für alle Aktivitäten, an denen die Marke beteiligt ist. Aus diesem Grund hat Audi Sport entschieden, Daniel Abt mit sofortiger Wirkung zu suspendieren“, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag.

Abt hatte am Wochenende bei dem E-Sport-Lauf auf der virtuellen Strecke des Flughafens Tempelhof dem Simracing-Experten Lorenz Hörzing das Steuer überlassen und wurde zu einer Strafe von 10 000 Euro verurteilt. Die Schummelei war aufgeflogen, weil der vermeintliche Abt, der in den Läufen zuvor immer die Punkteränge verpasst hatte, in Tempelhof auf dem dritten Platz gelandet war. Zudem hatte Abt bei einem Interview während des Rennens seine Videokamera ausgeschaltet, so dass auch Fahrerkollegen schnell eine Schummelei vermuteten.