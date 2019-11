Nach Audi und Porsche : Mit Mercedes und Porsche in die neue Formel-E-Saison

Mit Mercedes und Porsche in die neue Formel-E-Saison

Köln Audi und BMW waren schon dabei, nun wurden auch Mercedes und Porsche schwach: Die Formel E startet in ihre sechste Saison, und kaum ein großer Autobauer will sich die Elektroserie noch entgehen lassen.

Ziemlich rasant sogar, so rasant, dass sich die deutschen Premium-Hersteller nicht mehr verschließen konnten: Wenn die Formel E am Freitag und Samstag (jeweils 13 Uhr/Eurosport) in Diriyya/Saudi-Arabien ihre sechste Saison startet, dann sind Mercedes und auch Porsche erstmals als Werksteams vertreten - Audi und BMW drehen schon länger batteriebetrieben ihre Runden.