Saisonfinale in der Hauptstadt : Formel E kommt nach Berlin

Berlin Für DTM-Champion Rene Rast ging es gleich nach dem Sieg in Spa weiter nach Berlin: In der Hauptstadt steigt ab Mittwoch das Saisonfinale der Formel E - die Elektroserie versucht noch immer, beim Fan anzukommen.

Ein Sieg kommt nie zur falschen Zeit, doch dieses Mal hat Rene Rast besonders gutes Timing bewiesen. Der Erfolg beim DTM-Auftakt in Spa erfreute die Fans des Champions in einem günstigen Moment - denn bei dem, was als nächstes ansteht, müssen viele von ihnen ganz stark sein: Rast, Deutschlands bester Pilot im brüllend lauten Tourenwagen, steigt um auf Elektro. Ab Mittwoch startet er beim Saisonfinale der Formel E in Berlin, sechs Rennen in neun Tagen stehen an.