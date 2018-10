Formel 3: Mick Schumacher verpasst vorzeitigen Titelgewinn

Hockenheim Mick Schumacher hat den vorzeitigen Titelgewinn in der Formel-3-Europameisterschaft verpasst. Eine Kollision mit seinem Teamkollegen wurde ihm zum Verhängnis. Der 19-Jährige hat aber weiterhin alle Trümpfe in der Hand.

Schumacher hat aber angesichts eines Vorsprungs von 39 Punkten auf Ticktum weiterhin alle Trümpfe in der Hand. Am Samstag folgt ab 16.30 Uhr (n-tv) das zweite Rennen des Tages, bei dem Schumacher von Platz zwei startet. Ticktum muss von Rang 15 ins Rennen gehen.

Doch Schumachers Hoffnungen auf den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft zerschlugen sich gleich in der Anfangsphase des Rennens. Nach einem intensiven Duell mit seinem Prema-Teamkollegen Marcus Armstrong (Neuseeland) mussten beide Piloten in die Box, um Schäden an ihren Boliden reparieren zu lassen. Weil parallel das Safety Car auf der Strecke war, fand Schumacher zwar schnell wieder Anschluss ans Feld, seine Aufholjagd führte ihn aber nicht mehr in die Punkteränge.