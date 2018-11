Prestigeträchtiger Saisonabschluss : Schumacher startet von Platz sechs ins Weltfinale von Macau

Macau Mick Schumacher will das Familien-Triple in Macau perfekt machen und nach Vater Michael und Onkel Ralf das Rennen gewinnen. Er startet von Platz sechs. Für den Sieg braucht er Glück und eine fehlerfreie Leistung.

Von Startplatz sechs aus geht Formel-3-Europameister Mick Schumacher ins Weltfinale in Macau. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher verbesserte sich zwar am Samstag im Qualifikationsrennen um drei Positionen, benötigt für den dritten Familienerfolg in Macau allerdings am Sonntag (8.30 Uhr MEZ/Eurosport) einen "Sahnetag". "Im Rennen morgen ist noch alles möglich", sagte Mick Schumacher nach dem Qualifying.