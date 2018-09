Formel 3: Mick Schumacher nach Sieg in Spielberg auf Titelkurs

Nächster Sieg und Meisterschaftsführung: Mick Schumacher fährt derzeit allen davon. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher feierte am Samstag in Spielberg/Österreich seinen siebten Saisonsieg.

„Dass es seit Spa-Francorchamps bei mir so gut läuft, darüber freue ich mich natürlich sehr. Ich tue alles dafür, dass es so weitergeht“, sagte Schumacher, der auf abtrocknender Strecke nach starken Regenfällen siegte. Vier Siege in der Formel 3 nacheinander waren zuletzt dem heutigen Formel-1-Fahrer Lance Stroll am Saisonende 2016 gelungen.