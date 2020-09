Formel 2 in Monza : Mick Schumacher dank Disqualifikation doch auf Podest

Mick Schumacher. Foto: dpa/David Davies

Monza Mick Schumacher ist einen Tag nach seinem ersten Formel-2-Saisonsieg in Monza erneut auf dem Podest gelandet. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher profitierte am Sonntag in Italien von einer nachträglichen Disqualifikation des Briten Dan Ticktum und wurde damit Dritter.

Der Dams-Pilot hatte zwar als Erster die Ziellinie überquert und seinen Wagen dann im Kiesbett abgestellt. Sein Rennstall konnte im Anschluss aber bei der obligatorischen Entnahme einer Benzin-Probe nicht die vorgeschriebene Menge von mindestens 800 Gramm nachweisen.

Dadurch wurde Callum Ilott nachträglich zum Rennsieger erklärt, der Däne Christian Lundgaard rückte auf Platz zwei vor. Schumacher wurde schließlich beim Sprintrennen über 21 Runden als Dritter gewertet. Nach einer ungewollten Ausfahrt in die Auslaufzone landete er ursprünglich auf dem vierten Rang. Nach einem Super-Start hatte der 21 Jahre alte Prema-Pilot tags zuvor erstmals ein Hauptrennen gewonnen.

(pabie/dpa)