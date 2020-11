Trotz Traumstart : Mick Schumacher verpasst Bahrain-Podium

Sakhir Trotz eines unwiderstehlichen Starts hat Mick Schumacher einen Big Point im Formel-2-Titelkampf verpasst. Er büßte Punkte im Titelkampf mit Verfolger Callum Ilott ein.

Bei der vorletzten Saisonstation in Bahrain stürmte der Meisterschaftsspitzenreiter im Hauptrennen von Startplatz zehn auf Rang vier nach vorne, er büßte aber sechs Punkte auf seinen ärgsten Verfolger Callum Ilott ein und kann den Titel im Sprintrennen am Sonntag (10.10 Uhr/Sky) noch nicht perfekt machen.

Für den kürzeren Lauf am Sonntag hat Schumacher mit Startplatz fünf die etwas bessere Ausgangsposition als der Brite Ilott (P7). Der Sieg am Samstag ging an den Brasilianer Felipe Drugovich (MP Motorsport), der in der Fahrerwertung ebenso keine Rolle mehr spielt wie der indische Carlin-Pilot Jehan Daruvala auf Rang drei.