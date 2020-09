Aufholjagd wird belohnt : Schumacher übernimmt Gesamtführung in der Formel 2

Mick Schumacher. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mugello Mick Schumacher steht nach einer starken Aufholjagd in Mugello erstmals in seiner Karriere an der Spitze der Formel-2-Meisterschaft. Der 21-Jährige vom Prema-Team holte am Samstag den fünften Rang und profitierte zudem vom Pech seiner Konkurrenten.

Mick Schumacher hat erstmals die Gesamtführung in der wichtigsten Nachwuchsrennserie Formel 2 übernommen. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde im Rennen am Samstag im italienischen Mugello Fünfter und profitierte auch von Aussetzern der Konkurrenz. Der bisherige Spitzenreiter Callum Ilott musste gegen Rennende noch unfreiwillig an die Box, der Drittplatzierte Robert Schwartzmann schied frühzeitig aus. Damit steht der 21 Jahre alte Schumacher nach dem 17. Saisonlauf ganz vorne und empfiehlt sich weiter für ein Cockpit in der Formel 1.

Zuletzt hatte Schumacher fünfmal nacheinander auf dem Podest gestanden, dazu reichte es bei hochsommerlichen Temperaturen in der Toskana nicht. Sieger des chaotischen Hauptrennens wurde nach 33 Runden Nikita Masepin (Russland) vor Luca Ghiotto (Italien) und Louis Delétraz (Schweiz). Schumacher hat insgesamt 153 Punkte auf seinem Konto und führt vor dem Engländer Ilott (149), der ebenfalls Mitglied des Nachwuchsprogramms von Ferrari ist. Am Sonntag (11.55 Uhr) findet in der Toskana noch ein kürzeres Sprintrennen der Formel 2 statt.

Schumacher war als 15. in den Lauf gegangen und zeigte eine Woche nach seinem ersten Saisonsieg im Monza einen starken Start. Er arbeitete sich schnell in die Top Ten nach vorne, profitierte aber auch von zwei Safety-Car-Phasen gegen Ende und hatte bei einer Kollision Glück, nicht auszuscheiden.

(dpa/old)