Formel 2 : Mick Schumacher Siebter in Silverstone

Mick Schumacher. Foto: dpa/James Gasperotti

Silverstone Mick Schumacher hat im neunten Saisonlauf der Formel 2 in England die nächsten Punkte eingefahren. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher landete am Samstag beim zweiten Wochenende in Silverstone auf dem siebten Platz.

Das bringt dem 21 Jahre alten Prema-Piloten sechs Punkte ein. Nach 29 Runden auf dem englischen Traditionskurs fuhr Callum Ilott von Uni-Virtuosi Racing als Sieger über die Ziellinie und übernahm damit auch die Führung in der Fahrerwertung. Art-Grand-Prix-Fahrer Christian Lundgaard hatte als Zweiter 8,5 Sekunden Rückstand. Dritter wurde Jack Aitken von Campos Racing. Am Sonntag (11.10 Uhr) findet das Sprintrennen in Silverstone statt.

(pabie/dpa)